Депутата Рады возмутило фото с Зеленским на саммите в Швейцарии

Депутат Верховной рады Владимир Арьев возмутился из-за присутствия главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на общем фото участников конференции в Швейцарии. Свои претензии он описал на личной странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица», — спросил он.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не против переговоров с Москвой на втором «мирном саммите».

Он полагает, что Киев планирует передать Москве наработки по итогам конференции в Швейцарии, после чего возможны переговоры во время второго «саммита мира».

О необходимости оперативно провести вторую конференцию по Украине также заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Незадолго до этого президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о необходимости увеличения числа стран-участниц для разрешения украинского вопроса.

Ранее были опубликованы тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине.