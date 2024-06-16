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Украина намерена направить России план действий по итогу саммита в Швейцарии

Зеленский: России передадут «план действий» по итогам саммита в Швейцарии

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Сейчас здесь нет России.... Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом», — сказал Зеленский в ходе пленарного заседания на саммите, отметив, что устав ООН является основой для собравшихся на саммите стран.

По словам украинского лидера, когда «согласованный всеми и прозрачный для народов» план действий будет на столе, тогда он будет прокоммуницирован представителям России, чтобы на втором саммите мира можно было зафиксировать «реальный конец войны», — сказал Зеленский.

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