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На Кубани мужчина проник в чужой дом и ударил ножом в шею спящего мальчика

В Краснодарском крае мужчина ударил ножом в шею спящего ребенка

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Темрюкском районе Краснодарского края задержан мужчина, подозреваемый в покушении на жизнь ребенка. Об этом сообщает краевое управление СУ СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 14 июня пьяный мужчина проник в чужой дом, где ударил ножом в шею спящего 12-летнего мальчика. Злоумышленник скрылся с места преступления, родственники пострадавшего вызвали скорую помощь, ребенка удалось спасти.

По подозрению в нападении на несовершеннолетнего задержан 31-летний мужчина, в ходе допроса он признал свою вину. Мотивы обвиняемого устанавливают следователи, возбуждено уголовное дело о покушении.

До этого сообщалось, что в Пензе подросток набросился с кастетом на отдыхающих и перевернул беседку. Инцидент произошел в пензенском микрорайоне ГПЗ, по пляжу бродил нетрезвый подросток, вооруженный ножом и кастетом. Юноша вел себя агрессивно, бросался на прохожих и перевернул беседку. Его пытались утихомирить двое мужчин, но в ответ на замечание молодой человек ударил одного из них кастетом в лицо. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Обстоятельства произошедшего и личность дебошира устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее пенсионерка обезвредила вооруженного подростка, который попытался ограбить ее внучку.

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