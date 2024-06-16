Разорвавшийся баллон с монтажной пеной покалечил мальчика в Нижегородской области

В Семенове Нижегородской области восьмилетний мальчик получил травму руки из-за взрыва баллона с монтажной пеной. Об этом сообщает портал «В городе N».

Инцидент произошел во дворе жилого дома в Семенове, у восьмилетнего мальчика в руках разорвался баллон с монтажной пеной. По словам отца пострадавшего, вся рука сына была в крови, из раны торчала кость, кисть была разорвана.

Мальчика доставили в больницу, ему оказывается необходимая помощь. По данным местных СМИ, баллон бросили коммунальщики, которые проводили ремонт дома и заполняли швы монтажной пеной. Огнеопасные баллоны так и не убрали с территории жилого дома. Родители пострадавшего ребенка опасаются, что они взорвутся на солнце и покалечат еще кого-нибудь.

До этого сообщалось, что в Тверской области восьмилетняя школьница получила сильные ожоги из-за шалости с огнем. Инцидент произошел 11 июня, восьмилетняя школьница гуляла на улице с друзьями и увидела валявшуюся на земле канистру. Девочка не задумываясь бросила ее в костер, емкость вспыхнула, пламя перекинулось на одежду ребенка. Пострадавшая получила сильные ожоги и была доставлена в детскую областную больницу.

Ранее оренбургские врачи нашли в желудке ребенка монтажную пену.