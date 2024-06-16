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Три страны — участницы саммита в Швейцарии пожалели об отсутствии РФ

Турция, Кения и Саудовская Аравия пожалели об отсутствии РФ в Швейцарии

Турция, Кения и Саудовская Аравия заявили, что РФ должна присутствовать на саммите по урегулированию на Украине. Об этом сообщает РБК.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что без присутствия России саммит сложно назвать ориентированным на результат, а его коллега из Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил о необходимости «трудного компромисса» для успеха переговоров.

Президент Кении Уильям Руто резко осудил специальную военную операцию РФ на Украине, но заявил, что форум по урегулированию не может быть «встречей только друзей».

До этого сообщалось, что Киев ищет возможности передать Москве наработки саммита в Швейцарии.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Мирная конференция по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Согласие на участие в ней дали 93 государства, но затем 15 отказались. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что РФ и Украина должны заключить мир на условиях Киева.

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