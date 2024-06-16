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Президент Кубы поднялся на борт российского корабля

Президент Кубы Диас-Канель поднялся на борт российского корабля

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РИА «Новости»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель поднялся на борт российского ракетоносца «Адмирал Горшков» и подводной лодки «Казань», которые зашли в порт Гаваны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы посмотрели сегодня изнутри фрегат «Адмирал Горшков» и палубу подводной лодки «Казань» — [это] корабли Военно-морского флота России, которые находятся в  порту Гаваны с  официальным визитом»,  — заявил кубинский лидер.

Диас-Канель отметил, что встреча с российскими моряками прошла под проливным дождем.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что слабость действующего президента США Джо Байдена позволила ВМФ России проводить учения у Кубы.

Трамп утверждает, что из-за большого количества политических ошибок и странного поведения Байден растерял уважение и авторитет среди иностранных лидеров.

При этом в Государственном департаменте США назвали учения МВФ РФ частью ее обычной военной деятельности.

Ранее Россия потребовала отмены американской блокады Кубы.

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