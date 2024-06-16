В Хабаровске произошел пожар на площади 700 кв. м

Спасатели тушат пожар на площади 700 кв. м в хабаровском кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«Хабаровские огнеборцы ликвидируют пожар в кафе на улице Тихоокеанская. По прибытии спасателей наблюдалось возгорание на кухне кафе с переходом огня на кровлю здания». — говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать, при этом все сотрудники и посетители кафе уже находятся в безопасности. К борьбе с огнем привлечены 27 человек и восемь единиц техники.

До этого житель Саратова заявил об отключении электричества из-за пожара на газопроводе.

«Я ничего не чувствовал в тот момент, единственное — страшно было, если там люди были, так как жару я чувствовал даже у себя в квартире и за 20 секунд вспотел полностью. Электричество вырубилось и пока нет», — рассказал житель Саратова.

Еще один очевидец пожара Иван в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что огонь был очень ярким.

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