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Стало известно, сколько процентов алкогольного рынка в РФ занимает пиво

Глава Luding Group Хачатурян: 80% алкогольного рынка в России занимает пиво

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10 Tampa Bay/Youtube

Примерно 80% алкогольного рынка в России занимает пиво. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров одной из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group Эрнеста Хачатуряна.

«Для нашей страны характерно пиво-водочное потребление», — отметил он.

По словам Хачатуряна, категория коньяков РФ и Армении демонстрирует прирост — на 11% в 2023 году к 2022. При этом продажи водки практически не растут. Говоря о вине, председатель совета директоров обратил внимание, что людей сначала нужно «приучить» к базовым вариантам, а потом уже расширять их потребительский кругозор.

Хачатурян призвал продавцов алкоголя быть гибкими и не останавливаться на том, что у тебя есть.

10 июня стало известно, что в Кузбассе пьяная 11-летняя девочка бегала по городу и бросалась на прохожих. Правоохранители установили личность матери школьницы, инспекторы выяснили, что во время прогулки девочка пила вино. Полицейские провели с законными представителями несовершеннолетней профилактическую беседу.

Ранее в Карелии завели дело на беременную женщину, которая разбила в баре полупустую бутылку из-под пива о голову обидчика своего мужа.

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