Стали известны подробности атаки хуситов на украинское судно

Иранский фрегат Jamaran проигнорировал сигнал бедствия, который был подал с атакованного хуситами украинского сухогруза Verbena. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В сообщении уточнили, что экипаж судна Verbena подал сигнал бедствия из-за возникшего возгорания и «невозможности справиться с ним». Другой сухогруз Anna ответил. Плавсредство приняло на свой борт моряков для дальнейшей транспортировки их в безопасное место.

«Иранский фрегат Jamaran находился в восьми морских милях от сухогруза Verbena и не ответил на сигнал бедствия», — отметили в заявлении командования.

В США заявили, что атакованный хуситами сухогруз Verbena подал сигнал бедствия.

15 июня в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявили, что торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, тонет.

Ранее США ввели санкции против йеменских хуситов.