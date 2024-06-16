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Стали известны подробности атаки хуситов на украинское судно

США утверждают, что иранский фрегат не ответил на сигнал бедствия с украинского судна

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Иранский фрегат Jamaran проигнорировал сигнал бедствия, который был подал с атакованного хуситами украинского сухогруза Verbena. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В сообщении уточнили, что экипаж судна Verbena подал сигнал бедствия из-за возникшего возгорания и «невозможности справиться с ним». Другой сухогруз Anna ответил. Плавсредство приняло на свой борт моряков для дальнейшей транспортировки их в безопасное место.

«Иранский фрегат Jamaran находился в восьми морских милях от сухогруза Verbena и не ответил на сигнал бедствия», — отметили в заявлении командования.

В США заявили, что атакованный хуситами сухогруз Verbena подал сигнал бедствия.

15 июня в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявили, что торговое судно, на котором ранее возник пожар после атаки у берегов Йемена, тонет.

Ранее США ввели санкции против йеменских хуситов.

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