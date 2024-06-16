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Свыше 140 отравившихся водой в Буйнакске выписали из больницы

Из больницы в Буйнакске выписали 141 человека после кишечной инфекции

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Shutterstock

Более 140 человек, которые попали в больницу в дагестанском Буйнакске, были выписаны из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов провел заседание оперативного штаба по ситуации с острой кишечной инфекцией в городе Буйнакске. По состоянию на 14:00 (по московскому времени) 15 июня выписан 141 человек, из которых 129 – дети», — следует из сообщения.

При этом министр здравоохранения региона Татьяна Беляева сообщила, что медицинские работники проходят иммунизацию подлежащего контингента из числа группы риска против гепатита А.

До этого сообщалось, что в дагестанском городе Буйнакск объявили режим повышенной готовности после массового отравления загрязненной водой. В заявлении отмечается, что данное решение принято в целях ликвидации последствий сложной эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям. Уточняется, что режим будет соблюдаться с 18:00 мск 12 июня до получения особо распоряжения. Помимо того, деятельность дошкольных учреждений и пришкольных лагерей тоже приостанавливается до особого распоряжения.

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