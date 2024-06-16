Медведчук предрек, что Запад не позволит Украине начать мирные переговоры с РФ

Запад жаждет поражения России и никогда не даст согласия Украине на начало мирных переговоров. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

Он уточнил, что правильнее будет говорить: не просто Запад, а партия войны коллективного Запада. Медведчук обратил внимание, что мирные инициативы Владимира Путина ее членам «как нож к горлу».

До этого бывший лидер запрещенной на Украине партии подчеркнул, что Верховная рада не будет действовать вразрез с линией украинского лидера Владимира Зеленского по мирным предложениям российского президента.

Накануне глава движения «Другая Украина» предрек, что страну при условии отказа от предложений Путина о мире ждет череда референдумов по воссоединению с Россией.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.