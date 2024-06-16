Си Цзиньпин раскрыл, кто склонял КНР напасть на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, что США провоцировали Китай совершить нападение на Тайвань. Об этом написала газета Financial Times (FT).

По информации издания, разговор состоялся в апреле 2023 года. По словам Си Цзиньпина, Вашингтон обманом пытался заставить Пекин напасть на остров, но китайский лидер не поддался на провокацию. Он поделился предостережениями с китайскими чиновниками.

Посольство КНР в Вашингтоне в официальном ответе на запрос газеты указало, что США продавали оружие Тайваню и поддерживали «сепаратистские силы» на острове.

В середине июня Тайвань зафиксировал приближение 23 летательных аппаратов КНР.

4 июня президент США Джо Байден не исключил, что солдаты Соединенных Штатов вмешаются в возможный конфликт материкового Китая и Тайваня.

Ранее в Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня.