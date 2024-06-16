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В Подмосковье подростка-зацепера ударило током на крыше поезда

В Подмосковье подросток получил удар током на крыше электрички

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Depositphotos

Несовершеннолетний получил удар током, решив прокатиться на крыше электрички вблизи станции «Кубинка-1» в Подмосковье. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

13-летнего школьника обнаружили возле железнодорожных путей вблизи станции «Кубинка-1», спасти ребенка не удалось. По данным следователей, мальчик забрался на крышу электропоезда сообщением «Москва-Можайск» и получил удар электрическим током, от которого упал на рельсы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Усманском районе Липецкой области рядом с железнодорожными путями нашли травмированного подростка. Несовершеннолетний был доставлен в больницу, со слов врачей на теле выявлены термические ожоги, характерные для поражения электротоком. Мальчик получил разряд, когда забрался на вагоны, стоявшие под высоковольтными проводами, у 14-летнего подростка обожжены 75% тела и дыхательные пути. Он находится в критическом состоянии. По факту травмирования несовершеннолетнего проводится доследственная проверка.

Ранее в Люберцах подросток-зацепер выжил после удара током на крыше поезда.

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