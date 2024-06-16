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В Торжке полуторагодовалый ребенок выпал из окна

В Тверской области ребенок выжил после падения из окна третьего этажа

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В Тверской области устанавливаются обстоятельства падения из окна полуторагодовалого ребенка, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Торчке, полуторагодовалый ребенок забрался на подоконник у открытого окна и упал с высоты третьего этажа. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Как установили следователи, в момент происшествия родители были дома, отец находился в ванной, мать была занята в другой комнате со старшим ребенком. По факту травмирования малолетнего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Туле четырехлетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой. Четырехлетняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала с высоты восьмого этажа. Пострадавшая выжила, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в детскую больницу. Где в момент происшествия находились родители девочки, устанавливается.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.

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