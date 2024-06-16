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Во Владивостоке ребенка придавило упавшим мангалом

В Приморье семилетний мальчик опрокинул на себя мангал

Во Фрунзенском районе Владивостока семилетний мальчик опрокинул на себя мангал, спасти пострадавшего не смогли. Об этом сообщает прокуратура Приморья в Telegram-канале.

Инцидент произошел 15 июня во дворе частного дома по улице Союзной во Владивостоке. Мальчик 2017 года рождения, со слов родителей, опрокинул на себя металлический мангал и получил тяжелую черепно-мозговую травму, медики помочь пострадавшему не смогли.

Как установили следователи, семья — иностранные граждане, которые арендовали дом для проживания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Где в момент происшествия были родители дошкольника, предстоит выяснить следствию.

До этого сообщалось, что во Владимире часть памятника обрушилась на шестилетнего мальчика, из-под бетонной плиты ребенка доставали прохожие. Мальчик играл в парке со сверстниками, в какой-то момент на него обрушилась бетонная плита с надписью «Забыть нельзя, вернуть невозможно». Прохожие помогли матери достать сына из-под обломков, по предварительной информации, у пострадавшего ушибы и ссадины. Обращаться в правоохранительные органы семья мальчика не стала.

Ранее в Саратовской области семилетний мальчик пострадал после падения ворот во дворе.

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