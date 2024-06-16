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Пентагон не опровергнул причастность к кампании по дискредитации китайских вакцин

Пентагон не стал отрицать сообщения о дискредитации китайских вакцин от COVID-19

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Depositphotos

Официальный представитель министерства обороны США Лиза Лоуренс в письменном комментарии для ТАСС не стала опровергать сообщение агентства Reuters о проведении американскими военными кампании по  дискредитации китайских вакцин от COVID-19 и заявила, что Пентагон противодействует КНР в  информационном пространстве.

«Министерство обороны США проводит широкий спектр операций, в том числе в  информационной сфере, для противодействия вредоносному влиянию противника», — говорится в документе.

Также она заявила, что действия Пентагона, включая операции в  информационной сфере, осуществляются вне зон вооруженных конфликтов, в том числе для их предотвращения, и по мере необходимости координируются с другими ведомствами.

По словам Лоуренс, ряд государств, а также негосударственных субъектов используют медиа для проведения кампаний по оказанию вредоносного влияния в отношении США. В рамках противодействия этим атакам министерство обороны США использует различные платформы, включая социальные сети.

«Что касается дезинформации о COVID-19, Китай в 2020 году начал кампанию по дезинформации, чтобы заведомо ложно обвинить США в  распространении COVID-19», — добавила она.

До этого агентство Reuters писало, что в разгар пандемии коронавируса министерство обороны США проводило в социальных сетях кампанию по дискредитации китайской вакцины от этой болезни Sinovac.

Ранее в РФ выявили новый штамм коронавируса.

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