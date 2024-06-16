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В США из-за стрельбы пострадали девять человек

CNN: в американском Мичигане из-за стрельбы пострадали девять человек

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Nam Y. Huh/AP

В американском Мичигане из-за стрельбы пострадали девять человек, в том числе не менее двух детей. Об этом сообщает CNN.

Стрелок был задержан неподалеку от места преступления. Нападение произошло в городе Рочестер-Хилл возле ТРЦ Brooklands Plaza Splash Pad. На месте происшествия был обнаружен пистолет и три пустых магазина. По данным властей, задержанный произвел около 28 выстрелов. Мотивация злоумышленника пока не установлена.

До этого неизвестный устроил стрельбу в школе в городе Перри в США.

Сообщение о стрельбе поступило в 7:40 по местному времени (16:40 мск). О пострадавших не сообщалось, однако к зданию школы подъехали машины скорой помощи. К 8:32 по местному времени (17:32 мск) ученики и персонал были эвакуированы из здания.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в 2023 году в США произошло больше случаев стрельбы, чем прошло дней.

Ранее количество случаев стрельбы в школах США в 2021-2022 году было названо рекордным.

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