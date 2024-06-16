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В Ярославле юноша оформлял кредиты на друзей и попал под следствие

В Ярославле юноша стал фигурантом уголовного дела, оформив на друзей кредиты

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Pexels

В Заводском районе Ярославля задержан 19-летний местный житель по подозрению в мошенничестве с кредитами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратились двое жителей Ярославля, они сообщили, что неизвестные оформили на них несколько кредитов. В ходе проверки информации оперативники установили, что займы на знакомых оформил 19-летний юноша.

Молодой человек попросил друзей завести банковские карты на его имя, чтобы выводить средства со счетов букмекерских контор. Имея доступ и пароли к банковским счетам, подозреваемый оформил кредиты, обналичил денежные средства и потратил их на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, юноше может грозить до пяти лет колонии.

До этого сообщалось, что в Челябинской области 15-летняя девушка случайно устроилась на работу к мошенникам и сдалась полиции. Школьница нашла работу через свою знакомую, с которой общалась в мессенджере. Обязанности заключались в том, чтобы приезжать на указанные адреса, забирать деньги и класть их на счета. После одной поездки, уже стоя с деньгами у банкомата, она вспомнила, что слышала о подобных преступных схемах. Девушка поняла, что могла стать соучастницей преступления, она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов провели с семьей школьницы беседу о подходе к способам заработка, решается вопрос о передаче полученных материалов в Следственный комитет России.

Ранее охранник из Красноярска набрал кредитов и отдал 2 млн рублей мошенникам.

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