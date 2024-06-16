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Россияне призвали власти Израиля к немедленной сделке с ХАМАС

Семьи заложников-россиян призвали власти Израиля к немедленной сделке с ХАМАС

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Shutterstock

Семьи заложников-россиян призвали израильское правительство заключить сделку по заложникам с движением ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с заявлением выступила россиянка Михаль Лобанова, чей муж находится в заложниках с 7 октября 2023 года.

«Уважаемые министры и члены военного кабинета, господин премьер-министр, вы обнимали своих детей сегодня. Кай еще никогда не ощущал объятий своего отца», — сказала Лобанова.

Она также призвала вернуть всех заложников домой.

До этого сообщалось, что радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) опубликовала видеоролик с одним из израильских заложников, находящихся в секторе Газа. На видеоролике представлен мужчина средних лет, он произносит несколько фраз на иврите. Далее боевики показывают отдельные сцены его пребывания, как утверждается, среди «отрядов безопасности «Сарая аль-Кудс». На кадрах предполагаемый заложник обедает за круглым столом в окружении еще нескольких человек.

В комментарии к видео указано, что у радикалов Газы «нет уверенности в том, что подобное же обращение, как представлено в видео, с заложниками сохранится после «преступления» армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Нусейрате.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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