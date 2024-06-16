В Финляндии заявили о необходимости провести вторую конференцию по Украине

О необходимости оперативно провести вторую конференцию по Украине заявил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом сообщает издание Yle.

Он объяснил такую спешку тем, что «мир — это не результат, а процесс».

«Если о мире не будут говорить, он никогда не будет достигнут», — считает политик.

До этого агентство Reuters со ссылкой на проект итогового коммюнике конференции в Швейцарии сообщило, что, по мнению участников саммита, для достижение мира на Украине требуется участия всех сторон. Кроме того, в проекте коммюнике содержатся тезисы о необходимости контроля украинских властей над Запорожской АЭС.

Накануне стало известно, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии. Отвечая на вопрос, как прошла конференция, она отметила, что «очень хорошо».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.