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Жизнь как вспышка: 70 лет со дня рождения лидера «Поп-механики» Сергея Курехина

70 лет назад родился музыкант-авангардист Сергей Курехин

16 июня советскому и российском музыканту-авангардисту Сергею Курехину могло бы исполнится 70 лет. Он умер 42-летним от саркомы сердца, крайне редкого заболевания. Курехин был не только одним из самых выдающихся музыкантов советского андеграунда, но и талантливым пианистом, композитором, философом, писателем, автором розыгрышей и провокаций (чего только стоит теледиверсия «Ленин-гриб» в «Пятом колесе»).

После школы уроженец Мурманска переехал в Ленинград, где познакомился с поэтом Аркадием Драгомощенко. Тот ввел Курехина в богемную тусовку города: в Северной столице музыкант увлекся фри-джазом, поучаствовал в записи нескольких альбомов «Аквариума», подружился с Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом), а также побывал сессионным музыкантом в группах «Кино», «Алиса», «Начальник Камчатки».

«Для меня рок — это прежде всего музыка. Сейчас об этом вспоминают редко, упор взят на тексты», — говорил Курехин.

В 1984 года состоялось первое выступление группы «Поп-механика». В 1989 году студия «Мелодия» выпустила официальную пластинку — «Полинезия: введение в историю». Альбом был записан совместно с Сергеем Летовым.

«Вся жизнь как вспышка, самый яркий период — с 1981-го по 1996-й. И уже через год после смерти он был самым бессовестным образом забыт. С 1997-го — как отрезало. Как будто у людей из головы вынули блок памяти. Человек, который в 1995-1996 годах был на обложках первых глянцевых журналов, не вылезал с федеральных каналов, исчез мгновенно. Кончилась эпоха, и вот такая глыба ушла под воду», — рассказывал автор первой биографии музыканта Александр Кушнир в интервью журналу «Огонек».

Курехин был официально женат дважды. В молодости также состоял в отношениях с Ларисой Гузеевой, но, как сама актриса неоднократно говорила в интервью, «променял ее на профессорскую дочку». У музыканта трое детей. Младшая дочь Лиза совершила самоубийство спустя два года после смерти отца. Сын Федор — режиссер спектаклей.

Фотографии легендарного музыканта — в подборке «Газеты.Ru».

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