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Зеленский встретился с президентом Аргентины

Зеленский встретился с президентом Аргентины Милеем в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Аргентины Хавьером Милеем в рамках саммита в Швейцарии. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Стороны обсудили шаги по имплементации отдельных пунктов «формулы мира», а также рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере торговли. Зеленский поблагодарил Милея за присоединение Аргентины к международной коалиции за возвращение украинских детей и за его участие в саммите.

13 июня глава министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Аргентина присоединилась к контактной группе по Украине. Контактная группа по Украине включает в себя порядка 50 государств, включая большую часть стран Евросоюза и всех членов Североатлантического альянса.

В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое. МИД РФ неоднократно называл эту формулу утопичной и нереалистичной.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал условия мира на Украине.

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