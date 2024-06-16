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Медведчук заявил о падении рейтинга Рады «ниже плинтуса»

Медведчук: Рада не пойдет вразрез с линией Зеленского по предложениям Путина

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РИА «Новости»

Верховная рада не будет действовать вразрез с линией украинского лидера Владимира Зеленского по мирным предложениям президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Верховная рада Украины давно не представляет интересы украинцев», — отметил он, уточнив, что депутаты попали под внешнее управление западных союзников.

Медведчук обратил внимание, что социологические исследования демонстрируют падение рейтинга Рады «ниже плинтуса». По его словам, нынешний парламент объединяет представителей «остатков отморозков» Зеленского и «предателей интересов своих избирателей». Он напомнил, что в нарушение Конституции Украины парламентарии не назначили выборов президента в стране.

До этого глава движения «Другая Украина» предрек, что страну при условии отказа от предложений Путина о мире ждет череда референдумов по воссоединению с Россией.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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