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В Крыму саммит по Украине сочли судом над Россией

Цеков назвал швейцарскую конференцию по Украине судом над Россией

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Саммит в Швейцарии по Украине не имеет отношения к мирному разрешению конфликта, а является судом над Россией. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, передает ТАСС.

«Эта конференция является судилищем над Россией, с этой целью она и собрана», — отметил Цеков.

Он отметил, что участники саммита использовали его только для того, чтобы сохранить свое влияние в мире. Он подчеркнул, что делегатов конференции «совершенно не волнуют» жизни граждан Украины.

По словам сенатора, заявления о мирных инициативах, которые сделал президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ, страны — участницы конференции знают и обсуждают. Но никаких решений по этому поводу в рамках конференции «принято не будет».

До этого агентство Reuters со ссылкой на проект итогового коммюнике конференции в Швейцарии сообщило, что, по мнению участников саммита, для достижения мира на Украине требуется участие всех сторон.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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