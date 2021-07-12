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Жириновскому в четвертый раз ввели вакцину от коронавируса

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что снова вакцинировался от нового штамма COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от центра им. Чумакова «КовиВак», — написал он.

Политик отметил, что до этого несколько раз вакцинировался «Спутником V», но решил «усилить защиту организма» и увеличить количество антител.

Ранее эксперт объяснила эффективность повторной вакцинации от коронавируса другим препаратом. Повторно вакцинироваться от коронавируса следует, чтобы увеличить эффективность действия.

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, вакцинация разными препаратами позволит достичь коллективного иммунитета и отреагировать на разные мутации, поскольку вакцины по-разному воздействуют на иммунную систему. Попович отметила, что всегда нужно отслеживать и менять, в том числе, антигенную составляющую.

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