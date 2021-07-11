Президент Молдавии заявила о нарушениях на парламентских выборах

Президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Я получила сигналы о действиях, которые компрометируют честный процесс выборов. И призываю всех, кто отвечает за их проведение, хорошо делать свою работу. В противном случае их ждут санкции», — сказала она.

Глава государства добавила, что сама проголосовала «за честный парламент».

«Я голосовала за избавление страны от воров, за честный парламент, который наведет в ней порядок, назначив честных и компетентных людей в правительство. Независимо от языка, на котором они разговаривают», — добавила Санду.

В тоже время в ЦИК заявили, что голосование на избирательных участках в проходит в нормальном режиме, без серьезных нарушений. На 12.00 в избирательную комиссию поступило уведомление об одном случае незаконной агитации в день выборов, а также уведомление о задержке при открытии одного избирательного участка на территории страны.

11 июля в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Выборы проходят по партийным спискам в едином избирательном округе. Всего в гонке участвуют 20 партий, два блока и один независимый кандидат. На 101 депутатский мандат претендует 1791 кандидат.