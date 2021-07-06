ЕР подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

«Единая Россия» во вторник подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму, сообщила 6 июля пресс-служба партии.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, списки «Единой России» объединили самых разных людей, небезразличных к тому, как будет жить и развиваться страна в течение следующих пяти лет.

«Это люди самых разных профессий: учителя, врачи, волонтеры, действующие депутаты Государственной думы», — подчеркнул Турчак.

«Нам есть, что сказать людям, есть, чем отчитаться за пять лет работы нашей фракции в Госдуме. Сейчас мы вместе с людьми формируем Народную программу», – сказал он.

В свою очередь, ЦИКу сейчас предстоит напряженный период. «Наши специалисты и юристы старались облегчить вашу задачу, тщательно подошли к отбору документов», – отметил Андрей Турчак.

«Думаю, что взаимодействие и с новым составов Госдумы и фракции «Единой России» у нас будет таким же эффективным, конструктивным, можно сказать, «товарищеским», - предположил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Партия доставила в комиссию документы в 13 коробках.

Турчак также отметил, что представители ЕР идут в парламент как «единая команда».

«Говоря о команде, мы говорим о команде нашего президента, основателя «Единой России, нашего лидера Владимира Путина», — пояснил свою мысль секретарь генсовета партии.