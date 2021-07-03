Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко, в которой поздравил его и граждан республики с Днем независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В поздравлении глава Российского государства отметил, что 3 июля – знаменательная дата в истории Белоруссии: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Также российский лидер выразил убеждение, что Москва и Минск будут продолжать укреплять союзнические связи и развивать интеграцию на евразийском пространстве, что выгодно обоим государствам.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе онлайн-форума заявил, что российская сторона продолжит оказывать всестороннюю помощь Белоруссии.

До этого Лукашенко поздравил российского коллегу и всех россиян с Днем России, отметив, что отношения двух государств будут развиваться в интересах населяющих их народов.