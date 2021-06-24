Посол США в России Салливан вернулся в Москву

Посол США в РФ Джон Салливан вернулся в Россию, сообщает Интерфакс.

«Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России. Я рассчитываю на сотрудничество с нашими коллегами в правительстве РФ для достижения нашей цели — установления стабильных и предсказуемых отношений между Соединенными Штатами и Россией», — сказал Салливан по возвращении.

Посол заявил, что будет неустанно работать над принятием шагов, необходимых для достижения задач, определенных на саммите РФ-США в Женеве.

«Я рассчитываю на сотрудничество с коллегами в правительстве РФ для развития двустороннего диалога по стратегической стабильности — диалога, который служит во благо наших стран и всего мира», — пояснил Салливан.

По его словам, Россия и США должны сотрудничать по вопросам, которые отвечают взаимным интересам, а там, где существуют разногласия – вести «открытый и откровенный» диалог.

Российский посол в США Анатолий Антонов также вернулся к работе. Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.