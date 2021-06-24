В Пентагоне заявили, что хакеры из России не поражают компьютеры с русским языком

В Пентагоне утверждают, что действующие в РФ хакеры разработали программное обеспечение, способное избегать заражения компьютеров, на которых установлен по умолчанию русский язык. Соответствующее заявление сделала первый заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг, сообщает ТАСС.

По ее мнению, в некоторых случаях линия между преступниками и государствами размыта.

«Мы видим, что некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды, что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере», — сказала она.

Оянг призывала ответственные за это страны «принять необходимые меры» в отношении преступников, которые совершают деятельность, связанную с вымогательством, с территории их государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва много лет предлагает Соединенным Штатам начать диалог по кибербезопасности, но они отказываются.