В санкционный список ЕС против Белоруссии вошел российский бизнесмен Гуцериев

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев вошел в четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии, введенный в связи с в том числе вынужденной посадкой рейса RyanAir в Минске. Об этом следует из публикации в официальном журнале Совета ЕС.

Ведение санкций против российского бизнесмена Совет ЕС объяснил тем, что Гуцериев имеет бизнес-интересы в Белоруссии в секторах энергетики, калийных удобрений и ряде других, а также является «давним другом Александра Лукашенко и благодаря этому он скопил значительное богатство и влияние в политической элите Белоруссии».

В ЕС убеждены, что «Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его».

Ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии теперь распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто внесен в санкционный список. Физические лица также подпадают под запрет на въезд на территорию Евросоюза.

Ранее сообщалось о том, что Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел утвердит в понедельник, 21 июня, четвертый пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 физических лиц и компаний.