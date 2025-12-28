«Согласится на большие уступки». Чего ждать от встречи Зеленского и Трампа?

Встреча Трампа и Зеленского начнется во Флориде в 21:00 мск 28 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 18 августа 2025 года

28 декабря во Флориде состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как ранее заявлял украинский лидер, встреча нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по словам Зеленского, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Чего ждать от встречи двух лидеров — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на большие уступки в процессе урегулирования конфликта, чем заявляет публично. В том числе и по вопросу территорий, который украинский лидер ранее называл самым сложным пунктом мирного плана. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Издание обратило внимание на заявление президента США Дональда Трампа, который накануне дал понять, что не одобрял план из 20 пунктов, ранее представленный Зеленским. В комментарии газете Politico глава Белого дома отметил, что «Зеленский ничего не имеет», пока он это не одобрит. При этом Трамп добавил, что встреча, запланированная на 28 декабря, может пройти продуктивно.

«После… заявления Трампа, получается, что 20-пунктовый план — это не согласованный с Вашингтоном документ, а видение Киева параметров мирных договоренностей, которое американцы сообщили россиянам и уже, как подтвердили обе стороны, получили из Кремля ответ», — подчеркнула «Страна.ua».

Издание уточнило, что ответ Москвы, судя по комментариям российской стороны, был негативным. Однако в России документ, о котором рассказал президент Украины, напрямую не комментировали. В МИД РФ лишь заявили о том, что в переговорах наметился прогресс.

После того, как Зеленский представил план из 20 пунктов, Трамп назначил президенту Украины встречу во Флориде, а также анонсировал разговор с Путиным.

«В связи с этим уже возникла версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он это говорит публично», — уточнила «Страна.ua».

Что известно о переговорах Трампа и Зеленского?

Переговоры президентов США и Украины пройдут 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида. Встреча начнется 21:00 мск. Зеленский прибыл в США накануне. Перед этим он провел разговор с европейскими лидерами – премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что центральной темой стали гарантии безопасности для Украины. По словам Туска, после переговоров Зеленского и Трампа обсуждение продолжится.

Украинский лидер ранее заявлял, что встреча с главой Белого дома нужна для согласования оставшихся 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. Он добавил, что 90% документа ранее уже были согласованы на уровне делегаций.

«Что касается чувствительных вопросов — мы будем обсуждать и Донбасс, и Запорожскую [атомную] станцию», — уточнил Зеленский.

Кроме этого, как писала газета The Wall Street Journal, одним из главных моментов по-прежнему остаются гарантии безопасности, которые Вашингтон предоставит Киеву.

«Одна из ключевых целей для Украины и ее европейских союзников — убедить Трампа в том, что реальным препятствием для мира является президент России Владимир Путин, а не Зеленский», — добавило издание.

Портал Axios писал, что готовящаяся встреча указывает на явный прогресс в мирных переговорах, так как ранее президент США говорил, что встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению. При этом газета Bild со ссылкой на экспертов привела другое мнение. Издание отметило, что переговоры могут не увенчаться успехом.

«Для Трампа Украина — это досадная преграда на пути к нормализации отношений с Россией, что является [его] основной геополитической целью», — заявил Bild эксперт по безопасности Петер Нойман.