В Белом доме рассказали о стремлении к более стабильным отношениям с РФ

Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Об этом в эфире ABC News сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

При этом он отметил, что в Вашингтоне не представляют дружественных отношений с Москвой.

«В конечном итоге наша цель — стабильные, предсказуемые отношения, и хотя невозможно представить, чтобы при этом мы стали друзьями, но мы могли бы снизить риск эскалации, которая в конечном счете повредила бы интересам Америки», — добавил Салливан.

Советник американского президента по нацбезопасности комментировал встречу, прошедшую с участием Джо Байдена и лидером России Владимиром Путиным.

Салливан обратил внимание, что 46-й президент США с самого начала дал понять, что хочет прямого и честного взаимодействия с российским коллегой.

Встреча глав России и США состоялась 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв. Одним из итогов встречи стала договоренность о том, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности.