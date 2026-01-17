Размер шрифта
Россиянка попала в жесткое ДТП после концерта группы «Пошлая Молли» в Таиланде

SHOT: Россиянка попала в жуткое ДТП в Таиланде, возвращаясь с концерта
Telegram-канал «SHOT»

Россиянка попала в жуткое ДТП в Таиланде, возвращаясь с концерта украинской группы «Пошлая Молли». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«35-летняя Наталья из Красноярска 13 января ходила на концерт украинской группы на Пхукете. На том самом, где солист Кирилл Бледный сделал каминг-аут. Перед выступлением она успела пообщаться с певцом и сделать ему прическу. Сразу после концерта девушка села на байк и поехала в сторону дома. Однако в пути Наталья попала в жуткую аварию, после которой ее доставили в элитный местный госпиталь», — говорится в публикации

По данным канала, врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом ноги, перелом руки и носа, а также множественные травмы. Медики установили россиянке устройство жесткой фиксации. В настоящее время женщина находится в больнице, где проходит реабилитацию, при том один день в госпитале обходится пострадавшей в 60 тыс. рублей. Так, общая стоимость лечения может достигнуть трех миллионов рублей.

Ранее в Москве водитель BMW парализовал движение ради бабушки на ходунках.

