Поздравления с Крещением — 2026: 80 красивых открыток и душевных пожеланий

30 открыток на Крещение — 2026
В праздник Крещения (Богоявления) можно поздравить самых близких людей красивой открыткой с пожеланиями. Для этого скачайте любую картинку на свое устройство и отправьте родным, друзьям, коллегам и партнерам в мессенджере. Также можно опубликовать ее в социальных сетях: так ваше поздравление увидит больше людей и поздравят вас в ответ.
Текстовые поздравления с Крещением — 2026
Поздравления для родственников
- С Крещением Господним! Пусть в доме всегда будут мир, тепло и любовь!
- Дорогие мои, с праздником! Пусть Господь наполнит ваши сердца счастьем и любовью!
- С Крещением Господним! Желаю вам здоровья, успеха и светлой радости!
- Родные мои! Пусть крещенская благодать оберегает вас каждый день!
- С праздником! Пусть душа наполнится светом, надеждой и любовью!
- С Крещением! Желаю Божией защиты и спокойствия в душе!
- Поздравляю с Крещением! Пусть в вашем доме всегда царят мир, любовь и взаимопонимание!
- Родные! Пусть светлый праздник Крещения принесет в вашу жизнь гармонию!
- С праздником Крещения! Пусть Господь бережет вас и ведет по верному пути!
- С праздником! Желаю мира в сердце и радости каждый день!
- С Крещением Господним! Да хранит вас Бог, и пребудет с вами Его благодать!
- Дорогие, с праздником Богоявления! Пусть Господь укрепляет вашу веру, дарит надежду и приумножает любовь!
- С Крещением Господним! Мира и здоровья вам!
- С праздником! Да поможет Господь во всех ваших делах!
- С Крещением Господним! Божией милости и защиты вашему дому!
- С Богоявлением! Пусть благодать Святого Духа пребывает с вами!
- Родные! В праздник Крещения желаю вам терпения, веры и доброты окружающих!
- С праздником Богоявления! Мира и согласия вашему дому!
- Родные! В этот светлый день желаю вам Божьего благословения!
Поздравления для друзей
- С Крещением Господним! Да пребудет с тобой Божья благодать!
- С праздником Богоявления! Пусть Господь хранит тебя!
- С Крещением! Да освятит Господь ваши сердца и пути!
- С Крещением! Желаю мира и спокойствия в душе!
- С праздником! Пусть благодать Святого Духа сопровождает во всех делах!
- Поздравляю с Крещением! Пусть крещенские морозы принесут счастье в твою жизнь!
- С праздником Богоявления! Желаю тебе и твоим близким Божьей помощи и защиты!
- С Крещением Господним! Да наполнит Господь жизнь светом!
- С Крещением Господним! Желаю веры, надежды и много-много любви!
- С праздником святого Богоявления! Божиего благословения вам и вашим близким!
- С Крещением! Желаю больше света, тепла и радостных дней!
- Друзья, с праздником! Пусть на душе будет спокойно и ясно!
- С Крещением Господним! Желаю мира в сердце и добрых помыслов!
- С Крещением! Пусть этот светлый день принесет тебе вдохновение и душевное равновесие!
- Желаю чистоты помыслов, веры и внутреннего света. С праздником!
- С праздником! Желаю душевного уюта и спокойствия!
- Пусть этот день напомнит тебе о самом важном и добром. Поздравляю!
- С праздником! Желаю любви, внимания и бесконечной поддержки! И помни, я рядом!
- С Крещением Господним! Пусть морозы станут самым серьезным испытанием в этом году, а ветер укажет направление к счастью!
- С праздником Крещения! Желаю тебе духовного обогащения и мира в семье!
Поздравления для коллег и партнеров
- С Крещением Господним! Желаю вам спокойствия, гармонии и светлых, радостных мыслей!
- С праздником! Пусть в этот день к вам придет уверенность и душевное равновесие!
- С Крещением! Желаю мира в сердце и благополучия!
- С Крещением! Пусть в жизни будет больше ясных и радостных моментов.
- Со светлым праздником Крещения! Пусть он подарит вам тепло, мир и уют!
- С праздником! Желаю вам здоровья, сил и вдохновения на новые свершения!
- Пусть этот день будет наполнен смыслом, а жизнь — только добрыми делами и радостными моментами. Поздравляю с Крещением!
- С Крещением Господним! Благополучия и хорошего настроения!
- С Крещением! Пусть этот день станет для вас началом светлых перемен!
- С праздником! Желаю стабильности, благополучия и уверенности в себе!
- С Крещением Господним! Да пребудет с вами Божия благодать!
- С праздником святого Богоявления! Душевного мира и крепости духа!
- С праздником Крещения! Да освятит Господь ваши труды и добрые намерения!
- С Крещением Господним! Пусть Господь хранит вас и ваших близких!
- Здоровья, мира и благополучия вам и вашей семье! Поздравляю с Крещением Господним!
- С праздником! Пусть благодать Святого Духа сопровождает вас всю жизнь!
- С Крещением Господним! Пусть вас оберегают небесные силы!
- С Крещением Господним! Желаю Божьего благословения!
- Пусть Господь направляет и хранит на жизненном пути. С праздником!
- С праздником Богоявления! Желаю вам мира, света и духовной радости!
Крещение — 2026: история и смысл праздника
Один из главных церковных праздников отмечают в январе, его также называют Богоявлением. Праздник приходится на 19 января (6 января по старому стилю). Он входит в число 12 важнейших церковных дат после Пасхи.
Праздник посвящен одному из самых важных событий в христианстве — крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Это послужило началом служения Христа и его явления миру в качестве Спасителя. В реке Иордан Иисуса крестил пророк Иоанн Предтеча. После крещения небо прояснилось, и на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Тут же раздался глас Божий: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
Вот почему праздник также носит название Святого Богоявления (Теофания), когда явилась Святая Троица — Отец, Сын и Святой Дух, а глас с неба подтвердил божественность Иисуса Христа.
Известно, что впервые о Богоявлении заговорили еще во II веке: христиане в Египте отмечали в этот день крещение Иисуса. В III веке праздник получил широкое распространение. Рождество Христово и Крещение сначала отмечали вместе, так как оба этих события утверждали божественную природу Иисуса. Но уже в IV-V веках праздники разделились.
Главной традицией Крещения стал чин Великого освящения воды. Считается, что такая вода обладает особой благодатью и силой.