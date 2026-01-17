Размер шрифта
Поздравления с Крещением — 2026: 80 красивых открыток и душевных пожеланий

Открытки и поздравления с Крещением Господним для родственников, друзей, знакомых, коллег и партнеров
Александр Кряжев/РИА Новости

Один из главных религиозных праздников — Крещение Господне, или Богоявление — отмечают многие российские семьи. В этот день принято поздравлять родных, близких, друзей, коллег, знакомых. Сделать это можно не только лично, но и отправив красочную картинку с пожеланиями. «Газета.Ru» подготовила разные варианты открыток и поздравлений с Крещением Господним, которые можно скачать и переслать дорогим вам людям.

30 открыток на Крещение — 2026Текстовые поздравления с Крещением — 2026Крещение — 2026: история и смысл праздника

30 открыток на Крещение — 2026

В праздник Крещения (Богоявления) можно поздравить самых близких людей красивой открыткой с пожеланиями. Для этого скачайте любую картинку на свое устройство и отправьте родным, друзьям, коллегам и партнерам в мессенджере. Также можно опубликовать ее в социальных сетях: так ваше поздравление увидит больше людей и поздравят вас в ответ.

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Текстовые поздравления с Крещением — 2026

Поздравления для родственников

  • С Крещением Господним! Пусть в доме всегда будут мир, тепло и любовь!

  • Дорогие мои, с праздником! Пусть Господь наполнит ваши сердца счастьем и любовью!

  • С Крещением Господним! Желаю вам здоровья, успеха и светлой радости!

  • Родные мои! Пусть крещенская благодать оберегает вас каждый день!

  • С праздником! Пусть душа наполнится светом, надеждой и любовью!

  • С Крещением! Желаю Божией защиты и спокойствия в душе!

  • Поздравляю с Крещением! Пусть в вашем доме всегда царят мир, любовь и взаимопонимание!

  • Родные! Пусть светлый праздник Крещения принесет в вашу жизнь гармонию!

  • С праздником Крещения! Пусть Господь бережет вас и ведет по верному пути!

  • С праздником! Желаю мира в сердце и радости каждый день!

  • С Крещением Господним! Да хранит вас Бог, и пребудет с вами Его благодать!

  • Дорогие, с праздником Богоявления! Пусть Господь укрепляет вашу веру, дарит надежду и приумножает любовь!

  • С Крещением Господним! Мира и здоровья вам!

  • С праздником! Да поможет Господь во всех ваших делах!

  • С Крещением Господним! Божией милости и защиты вашему дому!

  • С Богоявлением! Пусть благодать Святого Духа пребывает с вами!

  • Родные! В праздник Крещения желаю вам терпения, веры и доброты окружающих!

  • С праздником Богоявления! Мира и согласия вашему дому!

  • Родные! В этот светлый день желаю вам Божьего благословения!

Поздравления для друзей

  • С Крещением Господним! Да пребудет с тобой Божья благодать!

  • С праздником Богоявления! Пусть Господь хранит тебя!

  • С Крещением! Да освятит Господь ваши сердца и пути!

  • С Крещением! Желаю мира и спокойствия в душе!

  • С праздником! Пусть благодать Святого Духа сопровождает во всех делах!

  • Поздравляю с Крещением! Пусть крещенские морозы принесут счастье в твою жизнь!

  • С праздником Богоявления! Желаю тебе и твоим близким Божьей помощи и защиты!

  • С Крещением Господним! Да наполнит Господь жизнь светом!

  • С Крещением Господним! Желаю веры, надежды и много-много любви!

  • С праздником святого Богоявления! Божиего благословения вам и вашим близким!

  • С Крещением! Желаю больше света, тепла и радостных дней!

  • Друзья, с праздником! Пусть на душе будет спокойно и ясно!

  • С Крещением Господним! Желаю мира в сердце и добрых помыслов!

  • С Крещением! Пусть этот светлый день принесет тебе вдохновение и душевное равновесие!

  • Желаю чистоты помыслов, веры и внутреннего света. С праздником!

  • С праздником! Желаю душевного уюта и спокойствия!

  • Пусть этот день напомнит тебе о самом важном и добром. Поздравляю!

  • С праздником! Желаю любви, внимания и бесконечной поддержки! И помни, я рядом!

  • С Крещением Господним! Пусть морозы станут самым серьезным испытанием в этом году, а ветер укажет направление к счастью!

  • С праздником Крещения! Желаю тебе духовного обогащения и мира в семье!

Поздравления для коллег и партнеров

  • С Крещением Господним! Желаю вам спокойствия, гармонии и светлых, радостных мыслей!

  • С праздником! Пусть в этот день к вам придет уверенность и душевное равновесие!

  • С Крещением! Желаю мира в сердце и благополучия!

  • С Крещением! Пусть в жизни будет больше ясных и радостных моментов.

  • Со светлым праздником Крещения! Пусть он подарит вам тепло, мир и уют!

  • С праздником! Желаю вам здоровья, сил и вдохновения на новые свершения!

  • Пусть этот день будет наполнен смыслом, а жизнь — только добрыми делами и радостными моментами. Поздравляю с Крещением!

  • С Крещением Господним! Благополучия и хорошего настроения!

  • С Крещением! Пусть этот день станет для вас началом светлых перемен!

  • С праздником! Желаю стабильности, благополучия и уверенности в себе!

  • С Крещением Господним! Да пребудет с вами Божия благодать!

  • С праздником святого Богоявления! Душевного мира и крепости духа!

  • С праздником Крещения! Да освятит Господь ваши труды и добрые намерения!

  • С Крещением Господним! Пусть Господь хранит вас и ваших близких!

  • Здоровья, мира и благополучия вам и вашей семье! Поздравляю с Крещением Господним!

  • С праздником! Пусть благодать Святого Духа сопровождает вас всю жизнь!

  • С Крещением Господним! Пусть вас оберегают небесные силы!

  • С Крещением Господним! Желаю Божьего благословения!

  • Пусть Господь направляет и хранит на жизненном пути. С праздником!

  • С праздником Богоявления! Желаю вам мира, света и духовной радости!

Крещение — 2026: история и смысл праздника

Один из главных церковных праздников отмечают в январе, его также называют Богоявлением. Праздник приходится на 19 января (6 января по старому стилю). Он входит в число 12 важнейших церковных дат после Пасхи.

Крещение Господне в 2026 году: традиции праздника и смысл крещенских купаний

Праздник посвящен одному из самых важных событий в христианстве — крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Это послужило началом служения Христа и его явления миру в качестве Спасителя. В реке Иордан Иисуса крестил пророк Иоанн Предтеча. После крещения небо прояснилось, и на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Тут же раздался глас Божий: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Вот почему праздник также носит название Святого Богоявления (Теофания), когда явилась Святая Троица — Отец, Сын и Святой Дух, а глас с неба подтвердил божественность Иисуса Христа.

Известно, что впервые о Богоявлении заговорили еще во II веке: христиане в Египте отмечали в этот день крещение Иисуса. В III веке праздник получил широкое распространение. Рождество Христово и Крещение сначала отмечали вместе, так как оба этих события утверждали божественную природу Иисуса. Но уже в IV-V веках праздники разделились.

Главной традицией Крещения стал чин Великого освящения воды. Считается, что такая вода обладает особой благодатью и силой.

Фейковые вакансии: как распознать мошенника-работодателя
