Глава «Роскосмоса» рассказал о контактах с новым главой НАСА

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил РИА Новости, что обменялся контактами с новым руководителем НАСА Джаредом Айзекманом.

По его словам, главы космических агентств условились встретиться, когда будет удобно обеим сторонам.

«Мы обменялись контактами и проговорили, когда будет удобно обеим сторонам встретиться», — сказал Баканов.

Однако, добавил он, места и времени еще нет.

28 декабря Айзекман заявил, что НАСА собирается построить американскую базу на Луне.

В декабре 2025 года сенат США утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы космического агентства НАСА. Его кандидатуру выдвинул сам президент США Дональд Трамп, заявив, что Айзекман — выдающийся бизнес-лидер, филантроп, летчик и астронавт. Вступая в должность главы NASA, миллиардер пообещал доказать исключительность США в космосе. Под этим он, вероятно, имел в виду повторную высадку американских астронавтов на Луне.

Ранее Трамп заявил о доминировании США в космосе.