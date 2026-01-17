Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

В Свердловской области охотник случайно выстрелил в сотрудника МЧС, приняв его за зверя

Ura.ru: в Лесном охотник случайно выстрелил в пожарного МЧС, перепутав со зверем
Tudoran Andrei/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области охотник принял за зверя сотрудника МЧС Олега Бритвина и выстрелил в него. Об этом сообщил URA.ru знакомый пострадавшего.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 9 января в районе бывшего лагеря «Синяя птица» в городе Лесной. Собеседник агентства рассказал, что второй охотник принял Бритвина за дикое животное и выстрелил, после чего мужчина получил тяжелое ранение — врачи не смогли его спасти.

Бритвину было 53 года. Он родился в узбекском городе Навои, воспитывал двоих детей. Помимо службы в МЧС, мужчина работал тренером по каратэ, был членом участковой избирательной комиссии и пользовался большим уважением среди жителей Лесного.

Прощание со спасателем прошло 14 января в поселке Елкино. В спортивной школе, где Бритвин вел занятия, рассказали, что он воспитал многих подростков, помог им стать сильными и уверенными в себе людьми, а его поддержка перед соревнованиями запомнилась воспитанникам на всю жизнь.

Коллеги из МЧС отметили, что Бритвин был предан профессии и всегда готов прийти на помощь. По их словам, он отличался мужеством, надежностью и высоким профессионализмом, спасал жизни и служил примером для окружающих.

Ранее в Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644023_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+