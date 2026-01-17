В Свердловской области охотник случайно выстрелил в сотрудника МЧС, приняв его за зверя

В Свердловской области охотник принял за зверя сотрудника МЧС Олега Бритвина и выстрелил в него. Об этом сообщил URA.ru знакомый пострадавшего.

По предварительным данным, трагедия произошла вечером 9 января в районе бывшего лагеря «Синяя птица» в городе Лесной. Собеседник агентства рассказал, что второй охотник принял Бритвина за дикое животное и выстрелил, после чего мужчина получил тяжелое ранение — врачи не смогли его спасти.

Бритвину было 53 года. Он родился в узбекском городе Навои, воспитывал двоих детей. Помимо службы в МЧС, мужчина работал тренером по каратэ, был членом участковой избирательной комиссии и пользовался большим уважением среди жителей Лесного.

Прощание со спасателем прошло 14 января в поселке Елкино. В спортивной школе, где Бритвин вел занятия, рассказали, что он воспитал многих подростков, помог им стать сильными и уверенными в себе людьми, а его поддержка перед соревнованиями запомнилась воспитанникам на всю жизнь.

Коллеги из МЧС отметили, что Бритвин был предан профессии и всегда готов прийти на помощь. По их словам, он отличался мужеством, надежностью и высоким профессионализмом, спасал жизни и служил примером для окружающих.

Ранее в Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека.