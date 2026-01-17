В США сообщили о встречах Зеленского с потенциальными соперниками по выборам

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками на следующих выборах президента страны. Об этом пишет издание Bloomberg.

Так, 15 января Зеленский поговорил с бывшим главкомом ВСУ, в ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Недавно Зеленский общался и с бывшим телеведущим Сергеем Притулой, а также с украинским националистом Сергеем Стерненко.

Издание отмечает, что встречи свидетельствуют о том, что Зеленский, скорее всего, «маневрирует, чтобы укрепить свои позиции в послевоенной политике». По словам аналитика, всех недавних собеседников Зеленского объединяет популярность и роль потенциальных соперников на выборах.

«Нет сомнений в том, что это происходит в контексте потенциальных президентских выборов», — отметил глава украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Фесенко считает, что целью встреч может быть «попытка укрепить свою репутацию путем установления связей с популярными общественными деятелями». Аналитик также отметил, что Зеленский может пытаться улучшить свои отношения с потенциальными лидерами оппозиции и привлечь их в свой лагерь в качестве союзников.

Один из источников издания указал, что проведение недавней серии встреч сделал возможным уход Ермака в ноябре 2025 года. После этого Зеленский якобы выбрал формат, позволяющий иметь возможность напрямую общаться с разными людьми и получать от них информацию.

Также один из источников издания пояснил, что Зеленский планирует провести еще «несколько подобных встреч».

В январе издание The Washington Post написало, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный является наиболее вероятной альтернативой Зеленскому на посту президента страны.

В декабре 2025 года Зеленский заявил, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы при условии обеспечения их безопасности. А президент России Владимир Путин отметил, что Россия «готова подумать» об отказе от ударов вглубь украинской территории на время выборов.

В январе 2026 года Зеленский заявил, что закон о выборах президента Украины может быть принят в феврале 2026 года, однако все будет зависеть от итогов мирных переговоров и от рабочей группы Верховной рады.

Ранее на Украине сообщили о возможной отставке премьера Свириденко.