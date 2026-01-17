Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

На Запорожской АЭС сообщили о повреждении линии энергопитания

На ЗАЭС сообщили о повреждении одной из линий энергопитания станции
Константин Михальчевский/РИА Новости

Линия питания Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «Ферросплавная-1» получила повреждения на украинской стороне, на станции ждут начала ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

«Повреждение на той стороне. Ожидаем начала ремонта в ближайшее время», — сказала Яшина, добавив, что точные сроки начала ремонтных работ пока неизвестны.

16 января в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о достижении соглашения с РФ и Украиной о введении режима локального прекращения огня для ремонта резервной энерголинии ЗАЭС. Группа представителей агентства вылетела из Вены для наблюдения за ремонтными работами.

3 января на ЗАЭС сообщили, что на станции отключена одна из двух линий энергоснабжения «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не обнаружили.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, почему не может назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС.

Ранее директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644737_rnd_4",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+