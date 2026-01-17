На Запорожской АЭС сообщили о повреждении линии энергопитания

На ЗАЭС сообщили о повреждении одной из линий энергопитания станции

Линия питания Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «Ферросплавная-1» получила повреждения на украинской стороне, на станции ждут начала ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгению Яшину.

«Повреждение на той стороне. Ожидаем начала ремонта в ближайшее время», — сказала Яшина, добавив, что точные сроки начала ремонтных работ пока неизвестны.

16 января в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о достижении соглашения с РФ и Украиной о введении режима локального прекращения огня для ремонта резервной энерголинии ЗАЭС. Группа представителей агентства вылетела из Вены для наблюдения за ремонтными работами.

3 января на ЗАЭС сообщили, что на станции отключена одна из двух линий энергоснабжения «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не обнаружили.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, почему не может назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС.

Ранее директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно.