На Украине высказались об отправке ВСУ на защиту Гренландии

«Страна.ua»: Дания не сможет требовать военной помощи Киева по защите Гренландии
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У Украины нет военных обязательств перед Данией по защите Гренландии, несмотря на договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом пишет «Страна.ua».

Украинская газета сообщает, что соглашение, заключенное в феврале 2024-го между Киевом и Копенгагеном, стало одним из многих. Республика подписывала их и с другими государствами.

«Если прочитать само соглашение о безопасности, то в нем нет никаких военных обязательств Украины перед Данией. На процентов 90 соглашение состоит из обязательств Дании перед Украиной», — уточняет издание.

Документ предполагает, что королевство будет поставлять в республику оружие, боеприпасы, поддерживать авиацию и систему противовоздушной обороны и обучать военных. Кроме того, там прописаны параметры финансовой помощи со стороны Дании: ее общий объем с 2023 по 2028 годы составит примерно €8,5 млрд. Украина в соглашении обязуется продолжать реформы в сфере госуправления и бороться с коррупцией.

«Никаких оснований у Копенгагена требовать от Киева военной помощи, согласно этому договору нет», — подытожила газета.

Президент Дональд Трамп после возвращения к власти сообщил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности. Как заявил политик, Гренландия якобы «окружена российскими и китайскими кораблями».

В конце 2025 года американский президент объявил о назначении спецпосланника по Гренландии, в Дании в ответ выразили «глубокое возмущение». А в начале 2026-го СМИ узнали, что Трамп поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию. Политик утверждает, что предпочел бы заключить сделку по этому вопросу, однако «так или иначе» намерен присоединить остров к Соединенным Штатам.

Ранее Трамп пригрозил несогласным в вопросе с Гренландией новыми тарифами.

