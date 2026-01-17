Размер шрифта
В России могут возродить зарубежные круизы через Азовское море

Правительство Российской Федерации рассматривает возможность возобновления международных круизных маршрутов через акваторию Азовского моря. Об этом пишет РИА Новости.

«Возможно восстановление круизов через Азовское море в иностранные государства. Ранее существовал круиз по маршруту МариупольБатуми. При условии восстановления или постройки пассажирского причала указанный маршрут может быть восстановлен», — отмечается в правительственных материалах.

Уточняется, что для реализации подобных круизных путешествий возможно использование теплохода «Мустай Карим».

В бассейне Азовского моря расположены восемь портовых городов: Мариуполь, Ейск, Кавказ, Темрюк, Бердянск, Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог. Вместе с тем в документах правительства констатируется, что специализированный причал, пригодный для приема пассажирских судов, функционирует только в Таганроге, в то время как порты Ейска и Мариуполя в настоящее время не имеют технической возможности принимать подобные суда.

