Власти объяснили, почему не пускают ростовчан в пострадавший от БПЛА дом

В Ростове-на-Дону в пострадавшем от БПЛА доме может обрушиться подъезд

В доме, пострадавшем при воздушной атаке на Ростов-на-Дону, может обрушиться подъезд. Об этом написал в Telegram-канале глава администрации Советского района города Никита Паремузов.

Чиновник пояснил, что из-за этого закрыт вход в квартиры: специалисты занимаются укреплением несущих стен. После этого жителям позволят забрать документы и необходимые вещи. Сейчас полиция и управляющая компания обеспечивают сохранность имущества горожан и защищают его от мародеров.

«Непосредственно рядом с домом, в ближайшей школе был развернут пункт временного размещения, оснащенный всем необходимым», — сообщил глава района.

Он добавил, что после налета БПЛА развернут оперштаб, а горожанам предложили временное жилье в Октябрьском и Пролетарском районах Ростова-на-Дону.

В городе в ночь на 14 января отразили воздушную атаку. В нескольких районах города после падения обломков дронов загорелись квартиры в многоэтажных домах, были повреждены жилые здания и промышленный объект. По данным властей, ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один мужчина не выжил. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. В ночь на 17 января регион пытались атаковать четыре беспилотника.

Ранее в России пообещали Украине массированный удар в ответ на атаку по Ростову-на-Дону.