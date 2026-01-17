Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Власти объяснили, почему не пускают ростовчан в пострадавший от БПЛА дом

В Ростове-на-Дону в пострадавшем от БПЛА доме может обрушиться подъезд
Сергей Пивоваров/РИА Новости

В доме, пострадавшем при воздушной атаке на Ростов-на-Дону, может обрушиться подъезд. Об этом написал в Telegram-канале глава администрации Советского района города Никита Паремузов.

Чиновник пояснил, что из-за этого закрыт вход в квартиры: специалисты занимаются укреплением несущих стен. После этого жителям позволят забрать документы и необходимые вещи. Сейчас полиция и управляющая компания обеспечивают сохранность имущества горожан и защищают его от мародеров.

«Непосредственно рядом с домом, в ближайшей школе был развернут пункт временного размещения, оснащенный всем необходимым», — сообщил глава района.

Он добавил, что после налета БПЛА развернут оперштаб, а горожанам предложили временное жилье в Октябрьском и Пролетарском районах Ростова-на-Дону.

В городе в ночь на 14 января отразили воздушную атаку. В нескольких районах города после падения обломков дронов загорелись квартиры в многоэтажных домах, были повреждены жилые здания и промышленный объект. По данным властей, ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один мужчина не выжил. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. В ночь на 17 января регион пытались атаковать четыре беспилотника.

Ранее в России пообещали Украине массированный удар в ответ на атаку по Ростову-на-Дону.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644809_rnd_6",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+