СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в кафе в Ставрополье

Прокуратура Ставропольского края

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в кафе на Ставрополье, в результате которого пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

В СК отметили, что факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

О взрыве газового баллона в кафе в Кочубеевском округе края стало известно ранее. По словам главы округа Олега Борзова, после хлопка газа произошло возгорание в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». На место происшествия оперативно прибыли экстренные и специализированные службы, включая пожарные расчеты.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их доставили в лечебные учреждения. Пожар полностью ликвидировали.

Подобный инцидент произошел в Уссурийске 15 января в частном жилом доме на улице Воровского. В результате происшествия под обломками здания оказались люди. Сотрудникам экстренных служб удалось извлечь из-под завалов трех человек.

Ранее во Владивостоке загорелось кафе возле колеса обозрения на набережной.

