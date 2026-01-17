Размер шрифта
Датские истребители и французский самолет-заправщик провели учебный полет над Гренландией

Датские F-35 и французский заправщик MRTT провели учения над Гренландией
Ebrahim Noroozi/AP

Датские истребители F-35 и французский самолет-заправщик MRTT провели тренировочный полет в небе над Гренландией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Дании.

«Два датских истребителя F-35 и французский многоцелевой самолет-заправщик MRTT провели плановую тренировочную миссию на юго-востоке Гренландии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, целью полета была отработка совместных операций с воздушной дозаправкой в ​​воздухе, полетами на дальние расстояния и обеспечением безопасности в суровых арктических условиях.

Тренировочные полеты будут продолжены в 2026 году, отметили в ВС Дании.

Несколькими днями ранее в Гренландию прибыли военнослужащие из ряда стран-союзниц Дании, в частности Франции, Словении и Финляндии, для участия в учениях «Арктическая выносливость» (Arctic Endurance), которые проводятся по запросу Копенгагена на фоне притязаний США на остров.

Гренландия является частью королевства Дании. Тем не менее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Президент РФ Владимир Трамп, комментируя планы руководства США на Гренландию, заявлял, что страны НАТО все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта, и сообщил о будущем увеличении количества российских военнослужащих в регионе.

Ранее в Дании назвали Россию более серьезной угрозой Гренландии, чем США.

