Администрация Трампа сократила торговый дефицит США до минимума за пять лет

Торговый дефицит США на втором сроке президентства Дональда Трампа сократился до минимальной суммы с 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно американской статистике, в октябре 2025 года торговый дефицит США составил $71,4 млрд, в то время как при прошлом президенте этот показатель составлял $112,1 млрд. Таким образом, он сократился на 36%.

Эксперты считают, что торговые показатели США удалось улучшить с помощью введения пошлин на импорт.

Улучшение торговой динамики также происходило на фоне восстановления роста экспорта. По данным на октябрь, поставки американских товаров на мировой рынок выросли до $202,8 млрд. Экспорт страны вырос на 8,5% в месячном выражении и на 14,7% — в годовом.

Кроме того, до $274,2 млрд сократилась и сумма ввозимых в США товаров.

Накануне Трамп назвал себя «королем пошлин» и заявил, что может ввести новые тарифы в отношении тех стран, которые выступают против планов США по Гренландии.

Ранее Трамп заявил о революции в экономике США.