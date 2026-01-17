Размер шрифта
Пятилетний ребенок утонул в российской сауне

На Амуре пятилетний ребенок утонул в сауне
dotshock/Shuttrestock/FOTODOM

В Амурской области ребенок утонул в частной сауне. Об этом сообщает Telegram-канал «Белогорск Z ИНФО».

Инцидент произошел в городе Белогорске 17 января. В сауне, расположенной у физкультурно-оздоровительного комплекса имени Солнечникова, погиб ребенок.

По предварительной информации, заведение принадлежит местной предпринимательнице Светлане Бабий. Малолетний утонул, находясь в сауне в сопровождении взрослых.

На место происшествия выехали скорая помощь, полицейские и следователи. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого двухлетняя девочка утонула в ведре с водой. В это время ее мать стирала одежду в уличной прачечной и не сразу заметила исчезновение ребенка.

Ранее прохожие спасли детей, провалившихся под лед в Подмосковье.

