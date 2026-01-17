«Мы думали, это конец света»: как США сбросили четыре водородные бомбы на Испанию

В январе 1966 года США, пусть и невольно, сбросили на испанскую деревню водородные бомбы. Произошло это из-за катастрофы бомбардировщика B-52, возвращавшегося от советских рубежей. При падении две из четырех бомб взорвались, и ядерный гриб не поднялся над побережьем Средиземного моря лишь потому, что они не были взведены. О том, как американские летчики из четырех бомб две взорвали, а одну потеряли — в материале «Газеты.Ru».

Столкновение в воздухе

В начале 1960-х годов, когда в Советском Союзе появились межконтинентальные баллистические ракеты, военное руководство США начало опасаться внезапной советской обезоруживающей и обезглавливающей атаки на свои ядерные силы. В качестве одного из ответов на эту проблему Стратегическое авиационное командование США дало старт операциям «Зеркало» и «Хромовый купол».

В рамках первой в небе непрерывно находился как минимум один воздушный командный пункт, который бы принял на себя управление ядерными бомбардировщиками в случае внезапного уничтожения главной базы Оффат в Небраске. В рамках второй по всему миру было организованно непрерывное патрулирование самими бомбардировщикам с термоядерными бомбами на борту, чтобы всегда быть готовым к внезапной атаке.

В основном маршруты самолетов пролегали в районе Гренландии, Канады и Аляски, но часть направлялась через океан и Средиземное море, чтобы угрожать СССР с юга. Вряд ли кто-то в Америке ожидал, что первой бомбардировке в ходе «Хромового купола» подвергнется не Советский Союз, а ни в чем не повинная Испания.

На рассвете 16 января 1966 года восьмимоторный бомбардировщик B-52G с позывным Tea 16 взлетел с авиабазы ​​Сеймур Джонсон в Северной Каролине с четырьмя 1,1-мегатонными бомбами B28FI. Согласно плану, самолет должен был достичь советско-турецкой границы в районе Кавказа и вернуться назад на базу, на что запаса топлива не хватило бы даже на этом огромном бомбардировщике. Поэтому на пути его ждало две дозаправки в воздухе, с помощью базирующихся в Европе танкеров.

B-52G U.S. Air Force

Первая половина полета прошла нормально, B-52 благополучно достиг Турции и повернул назад, на запад. Примерно в 10:30 17 января, подлетая к берегам испанской Альмерии, самолет приблизился к заправщику KC-135 с позывным Troubadour 14. Вообще, командовал бомбадировщиком 29-летний капитан Чарльз Вендорф, успевший налетать на нем больше двух тысяч часов. Однако в тот момент в кресле первого пилота сидел не он, а майор Ларри Мессинджер, — опытный летчик, который еще успел повидать Германию через бомбовый прицел B-17 во время Второй мировой войны.

«Мы приблизились к заправщику сзади, но шли немного быстрее, чем надо, так что начали его обгонять. Согласно существующей процедуре заправки, если оператор заправочной штанги [на танкере] видит, что мы приближаемся слишком близко и ситуация опасна, он должен закричать: «Уходи, уходи, уходи». Команды «уходи» не было, поэтому мы не видели в ситуации ничего опасного. Но вдруг, внезапно, начался сущий кошмар», — рассказывал Мессинджер после аварии.

В результате Tea 16 насадился фюзеляжем на заправочную штангу, которая перебила лонжерон и оторвала крыло бомбардировщика. Два члена экипажа погибли сразу — первый лейтенант Джордж Глесснер, оператор систем РЭБ; и технический сержант Рональд Снайдер, стрелок хвостовой пушки. Они сидели позади пилотов и оказались на пути воткнувшейся заправочной штанги, поэтому шансов спастись у них не было.

Вид на B-52 с рабочего места оператора заправочной штанги U.S. Air Force

Два пилота, Мессинджер и Вендорф, благополучно катапультировались. Капитан Айвенс Бьюкенен, оператор радара, катапультировался уже сквозь взрыв, получил ожоги, а при спуске на парашюте не смог сбросить кресло, в результате чего получил травму спины при падении в воду. Второй пилот, первый лейтенант Ричард Руни, казалось, был судьбой приговорен к смерти, поскольку он сидел в кабине на откидном кресле и вообще не имел катапульты. Однако он не потерял самообладание, падая в бешено крутящихся обломках самолета. Как в фильмах про Джеймса Бонда, Руни сумел вылезти через дыру в фюзеляже и раскрыть парашют как раз вовремя для того, чтобы не разбиться о воду насмерть.

Заправщик не получил заметных внешних повреждений, однако, как сообщили пилоты летевших рядом самолетов, внутри «Трубадура-14» произошел взрыв, после чего он перешел в крутое пике и разбился с четырьмя людьми на борту .

Все катапультировавшиеся летчики были спасены местными рыбаками в течение часа. О происшествии почти сразу были направлены донесения в Стратегическое авиационное командование, которое передало в Пентагон и Белый дом код «Сломанная стрела». Это был сигнал об утрате ядерного боеприпаса.

Взрыв бомб

На поиски бомб бросили все имеющиеся силы, и три из них обнаружили почти сразу. Они упали в прибрежном сельском районе, причем две из них сдетонировали. То ли от огня, то ли удара сработал заряд взрывчатки, который инициирует ядерный взрыв и обжимает плутоний, доводя его до сверхкритической массы.

Термоядерного взрыва не произошло лишь потому, что бомбы не были взведены . Несмотря на это, разрушения были большими, и один из боеприпасов разрушил семейную ферму Педро Аларкона, упав на его томатное поле. «Нас просто снесло. Дети рыдали. Меня парализовал страх. Камень попал мне в живот, я подумал, что убит. Я лежал там, чувствуя себя мертвым, а дети плакали», — вспоминал фермер.

Обломки самолета, упавшие на испанскую деревню AP

Вторая бомба взорвалась в районе сельского кладбища, а третья благополучно спустилась на аварийном парашюте в русло реки. Вообще, они были установлены и на две другие, но видимо не раскрылись.

На другие хутора вокруг падали горящие обломки бомбардировщика. «Я рыдала и бегала туда-сюда. Моя маленькая дочка кричала навзрыд: «Мама, мама, посмотри на наш дом, он горит». Увидев дым, я поняла, что видимо она права. Вокруг нас падали камни и обломки. Я думала, что они вот-вот попадут в нас. Это был ужасный взрыв. Мы думали, это конец света», — рассказывала журналистам местная жительница, сеньора Флорес.

Взрывчатка не вызвала ядерный взрыв, зато превратила боеприпасы в «грязные бомбы», засыпав плутониевой пылью многие гектары вокруг. Испания получила свой мини-чернобыль, который предстояло ликвидировать в первую очередь американским военным. Они собрали и вывезли на кораблях 1500 тонн верхнего слоя грунта, зараженного радиацией.

Подводный аппарат «Алвин», обнаруживший утонувшую бомбу National Oceanic and Atmospheric Administration

Не менее важным было найти четвертую потерянную бомбу. Она упала в океан, и поначалу эксперты из ВМФ предложили метод поиска, который, по сути, сводился к разглядыванию карты морского дна и тыканию пальцем в места, на которые указывает интуиция. Неизвестно, куда бы американцев это завело, если бы не сообщение одного из местных рыбаков. Он увидел, как якобы с самолета перед падением в воду спрыгнул человек на парашюте, но, как догадались специалисты поискового отряда, это был не летчик, а бомба.

В указанный район бросили флот из 33 кораблей и множества подводных аппаратов. Командование велело поторопиться, — ведь СССР тоже охотился за секретным ядерным боеприпасом, для изучения. В конце февраля, спустя месяц после аварии, аппарат «Алвин» обнаружил на дне борозду, в которой, на глубине около 750 метров, лежала завернутая в парашют бомба. Моряки долго не могли этот парашют подцепить и почти стянули бомбу за стропы в глубокий подводный каньон неподалеку. Видя, что бомба соскальзывает в бездну, один из операторов догадался просто засосать парашют двигателями подводного телеуправляемого дрона и намотать на винты. Так боеприпас и вытянули на поверхность.

Корпуса двух не взорвавшихся бомб в музее в Альбукерке — к одному из них все еще прикреплен парашют Marshall Astor/Flickr

Одним из важных последствий инцидента стал запрет для США летать с ядерным оружием над Испанией. Ее правитель, диктатор Франко, долго надеялся с помощью американцев выбить Великобританию с Гибралтара, ради чего и заключил с ними договор. Франко не был ни пугливым человеком, ни паникером, ни пацифистом. Однако когда в его стране взорвались термоядерные бомбы, его не сильно успокаивал тот факт, что в этот момент они стояли на предохранителе. Вдобавок, новость о радиоактивном заражении облетела весь мир и угрожала туристической инфраструктуре Испании.

Впоследствии полеты над своей территорией с ядерным оружием на борту сильно ограничили и многие другие союзники США.