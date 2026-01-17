«Сутки не спали из-за холода»: в челябинской деревне несколько дней нет электричества в 30-градусный мороз

В деревне Малиновка Челябинской области более суток не было электричества в сильные морозы. Местная жительница Карина рассказала «Газете.Ru», что температура в ее доме опустилась до +5°C, поэтому ее семья не спала почти сутки, а подобные проблемы происходят регулярно.

«Дом прогрелся только сегодня и только первый этаж. На втором этаже разморозило отопление, разорвало радиатор. И до сих пор мы не можем запустить второй этаж. Газа в деревне нет практически ни у кого. Газ обещают в январе 2028-го, но эти сроки постоянно переносят. В городе-миллионнике власти не могут провести газ и наладить проблемы с электричеством. Это ужасно. Электричество здесь постоянно отключают. Напряжение всегда низкое. «Россети» и власти на нас никак не реагируют. Все знают эту проблему и толку нет никакого. В тот день, когда не было электричества, в школе развернули пункт, туда можно было приехать и просто погреться. Предлагали везти в школу Кременкуля, говорили, что там будут раскладушки. Но как можно уехать и бросить дом, который остывает, и отопление размораживается. Лопаются трубы, радиаторы. В доме у нас было плюс пять градусов. Сутки мы не спали и ходили в теплой одежде. У многих разморозило отопление, и все сегодня чинят это все за свой счет», — сказала она.

Женщина добавила, что глава района на встрече с жителями предложил ей самой установить себе генератор за полмиллиона рублей.

«В этот день в Малиновскую школу приехал сам глава Сосновского района. Но толку от этого не было никакого. Он меня напрямую спросил, почему это у меня генератора нет, чтобы не замерзнуть. Я ему предложила купить нам этот генератор, который стоит 500 тысяч рублей. Это чтобы все работало. На что мне было сказано, что мы могли сразу купить, когда дом строили. Власти привезли генераторы, которые даже не подключили. Напрямую нам сказали, что они не потянут. На вопрос, зачем их тогда привезли, нам сказали, что для показухи. Как люди включают отопление, так сразу начинаются проблемы. За электричество приходят счета по 20 тысяч рублей. Только мы не поймем, за что платим, потому что из-за низкого напряжения мы даже дома нормально прогреть не можем», — посетовала она.

Еще одна жительница Малиновки Арина отметила, что ей приходится греть воду на туристической плите, а греться с помощью обогревателей.

«Проблемы есть до сих пор. Люди пытаются бороться с последствиями аварии. У многих полетело оборудование. Никто уже на власти не надеется. Не работает ничего, нет отопления, воды. Греем воду на туристической плитке с помощью газовых баллонов. Согреваемся с помощью газового обогревателя. Арендуем генератор. Привычный образ жизни нам абсолютно недоступен. И все бы ничего, но каждый раз нам дают неверную информацию. Когда произошла авария, кормили завтраками: вот-вот все устраним и заработает. Аварии происходят в период низких температур, когда становится ниже минус 25. Два года назад тоже была авария и мы сидели без света 10 часов. Скандал был приличный, губернатор что-то там обещал посодействовать. Прошлая зима была теплой и все спокойно жили, в том числе и «Россети». А в этом году опять пришли морозы, а с ними и проблемы. И всем по барабану, как выяснилось. Как хотите, так и выживайте», — заявила она.

15 января стало известно, что жители деревни Малиновка в Челябинской области остались без электричества, отопления и воды в аномальные морозы. В компании «Россети Урал» объясняли, что причиной ЧП стало повреждение кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВ.

Позднее сотрудники «Россетей» рассказали Telegram-каналу Baza, что проблемы в этом районе происходят постоянно из-за стремительной застройки, которая увеличивает потребление электроэнергии. По данным энергетиков, жители часто занижают цифры в заявках на потребление электричества, поэтому запас мощности выходит за пределы норматива, а оборудование не выдерживает и ломается.

Ранее жители Омска остались без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии.