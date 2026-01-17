Силуанов назвал сумму расходов на беспилотные системы в России

Силуанов: в России на развитие беспилотных систем тратят 30 млрд рублей в год

Государственные вложения в отрасль беспилотных систем достигают 30 млрд рублей в год. Об этом заявил российскийминистр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам Силуанова, эксплуатация беспилотной техники станет приоритетом для министерств, работающих в зоне чрезвычайных ситуаций, в частности для МЧС. Он также добавил, что использование современных дронов обходится государству намного дешевле, чем самолеты и вертолеты.

«Есть деньги специально для того, чтобы оснастить наше федеральное ведомство, которое нуждается в такого рода поддержке непосредственно закупкой беспилотников», — уточнил министр.

В то же время Силуанов отметил, что в указанную сумму входят траты на научные разработки, поддержку и лизинговую деятельность — для того, чтобы произведенные беспилотники могли через схему лизинга быть доступными для различных пользователей.

До этого президенту РФ Владимиру Путину доложили о новой функции в отечественной системе идентификации дронов. Отмечается, что в Единой системе идентификации беспилотного транспорта, основанной на государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», реализована настраиваемая функция зонирования полетов. Эта функция позволяет масштабировать маршруты — от отдельных объектов до территорий целого региона.

Ранее Путин и Собянин дали старт тестированию первого в РФ беспилотного поезда метро.