Стала известна причина пожара в ставропольском кафе

Причиной пожара в кафе на Ставрополье стала разгерметизация газового баллона. Об этом сообщили в пресс-службе государственного управления МЧС России по региону, передает РИА Новости.

«Огнеборцы МЧС Ставрополь ликвидируют возгорание в столовой «Айшат» в Кочубеевском муниципальном округе. На автодороге ФАД «Кавказ» Р-217 произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

До этого глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что при взрыве газового баллона в кафе пострадали восемь человек, в том числе трое детей. По его словам, возгорание произошло в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». На место происшествия оперативно прибыли экстренные и специализированные службы, включая пожарные расчеты.

Возгорание было полностью ликвидировано. В настоящее время специалисты продолжают работать на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Борзов призвал жителей ориентироваться только на официальные источники информации.

